В России решили досрочно выпускать курсантов Рязанского десантного училища и Тюменского военного училища, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

Вероятно, военное руководство страны-агрессора решило за счет воспитанников этих учебных заведений решить проблему существенной нехватки офицеров.

Известно, что курсантов из Тюмени отправят на первичные офицерские должности для резервов, которые собирают из мобилизованных по всей Российской Федерации. Та же участь постигнет выпускников из Рязани, которых могут отправить для участия в «спецоперации» на территории Украины уже через месяц.

21 сентября президент-агрессор Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в РФ, во время которой якобы призовут в армию всего 300 000 граждан.

Отметим, что в пятницу, 30 сентября, стало известно, что кремлевский диктатор подписал указ о мобилизации 120 000 россиян с ноября по декабрь этого года, чтобы продолжать войну против Украины.