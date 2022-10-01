Как информирует «НБН», в эфире канала FreeДом Гайдай отметил, что по состоянию на утро первого октября в Лимане в окружении находятся порядка пяти тысяч военных Путина.

Так, Гайдай сказал, что захватчикам было отказано высшим военным руководством в предоставлении возможности выйти из города. Согласно словам главы Луганской ОВА, теперь же у оккупантов остается три варианта дальнейших действий. Один из них – это попытка прорваться. Второй – сдаться в плен. Третьим вариантом является гибель всех российских военных.

«Там их находится около пяти тысяч. На данный момент нет точной цифры», — отметил Гайдай.

Важно, как добавил глава ОВА, в настоящее время все существующие пути подвоза туда БК, или же беспрепятственного выхода из Лимана уже отрезаны ВСУ.

Чиновник подчеркнул, что такого ранее не было еще в принципе.

Ранее в ISW рассказали, сколько потребуется Вооруженным силам Украины времени, чтобы освободить Лиман от российских войск.