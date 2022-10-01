Из разговора «освободителя» становится понятно, что он куда-то убегал и едва смог дозвониться супруге. Путинский военный сообщил, что их войска находятся в котле в Лимане и, плача в трубку, признался, что ему скоро конец, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

«Мы в кольце, я просто позвонил попрощаться», — сказал россиянин надорванным голосом, признавшись, что хочет наговориться с женой хотя бы две минуты.

«Нет! Нет! Нет!» — начала плакать из-за трагического известия его жена.

По словам путинского военного, из его разведывательной группы осталось мало военных, а в момент звонка они едва скрылись от опасности.

«Пускай сюда прилетит», — в отчаяньи выпалил захватчик.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало разговор оккупанта, который воюет под Херсоном, с женой. Захватчик жалуется на большие потери его армии и признается, что мечтает получить ранение, чтобы уехать домой.