В своем Telegram-канале Гиркин констатировал, что войска Российской Федерации находятся в кольце под Лиманом на Донетчине. По словам бывшего «министра обороны ДНР», оккупанты при попытке прорвать полное окружение несут большие потери, поскольку ВСУ накрывают их массированным огнем из дальнобойной артиллерии, информирует «НБН».

Террорист считает, что российские группировки в этом районе оказались в котле по причине «непроходимого кретинизма» и непрофессионализма командного состава ВС РФ.

Экс-офицер ФСБ отметил, что «освободителей» в Лимане постиг провал, поскольку у россиян уже были подобные поражения на фронте, за которые никто из командования не ответил.

По словам Гиркина, полное окружение российских группировок под Лиманом может стать огромным ударом по армии Путина и значительным моральным успехом для Вооруженных сил Украины.

Напомним, что после успешного контрнаступления армии Украины в Харьковской области экс-главарь боевиков «ДНР» предположил, что ВСУ эффективно деоккупировали регион из-за предательства в командовании оккупантов.