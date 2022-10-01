Как информирует «НБН» со ссылкой на пост министра в социальной сети «Фейсбук», наша страна уже сотрудничает с Североатлантическим Альянсом в оборонной сфере глубже, нежели определенные формальные члены НАТО. Более того, по словам главы МОУ, Украина будет углублять такую интеграцию.

Дословно из поста Резникова:

«Мы уже сотрудничаем с НАТО в оборонном секторе глубже, чем ее некоторые формальные члены, заслуживающие титула «главного союзника РФ в Альянсе». В дальнейшем мы будем продолжать углубление фактической интеграции в оборонном секторе. Это сотрудничество взаимовыгодно. Уже все оценили мощь украинских сил обороны».

Согласно словам министра обороны Украины, аналогично важными компонентами интеграции в Североатлантический Альянс также являются и обеспечение устойчивости институтов демократии, восстановление доверия к правосудию, качественная защита гражданских прав и свобод человека.

Напомним, ранее Алексей Резников сообщил, кто принимает решение в стране за проведение дополнительной мобилизации.