Как информирует «НБН», в Минобороны нашей страны сообщили, что большая часть захватчиков Путина, которые были в Лимане, что в Донецкой области, либо сдались в плен к военным Украины, либо же «передислоцировались» в мешки для трупов.

В сообщении отмечается:

«Мы выражаем благодарность «оборонному ведомству» России за весьма успешное сотрудничество в организации учений «Изюм 2.0». Практически все российские военные, которые занимали огневые позиции в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в плен к ВСУ. Мы имеем к вам один вопрос: вы хотите повтора?».

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, чего он ожидает от ВСУ после освобождения Лимана от российских захватчиков.