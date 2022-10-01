Как информирует «НБН», об этом свидетельствуют сообщения в ряде украинских телеграм-каналов.

На запечатленном видео можно увидеть, как защитники Украинского государства закрепляют национальный флаг Украины на надписи Лиман на въезде в город.

«Первое октября. Мы разворачиваем наш государственный флаг. Мы устанавливаем его на нашу землю. Лиман, все будет Украина», — отмечается в видео.

screenshot — google.com.ua/maps

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая относительно ситуации в Лимане. Согласно его словам, в окружении Вооруженных сил Украинского государства оказались приблизительно пять тысяч российских военнослужащих.