Как информирует «НБН», об этом рассказал в Телеграм глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Дословно из заявления Гайдая:

«В результате огневого удара по объекту вражеских сил в районе Золотого войска Российской Федерации потеряли порядка шести десятков человек раненными и погибшими. Кроме того, была потеряна военная техника в количестве четырех единиц. В общей сложности, ракетные войска и артиллерия Украинского государства на протяжении двадцати четырех последних часов поразили восемь командных пунктов, десять районов сосредоточения живой силы, военной техники и вооружения. В зону поражения, что важно отметить, попали также три склада с боеприпасами и два ЗРК С-300».

Согласно словам чиновника, на протяжении первого октября авиация Сил обороны нанесла двадцать девять ударов по врагу. В частности, было подтверждено поражение опорного пункта противника, двадцать два района сосредоточения военной техники и вооружения, а также шесть ЗРК захватчиков.

Ранее Гайдай заявил, что он надеется на начало деоккупации Луганской области после победы ВСУ в Лимане.