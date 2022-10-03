Как информирует «НБН» со ссылкой на казахское издание «Информбюро», согласно словам представителя Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, Москва не сможет вовлечь в военные действия против Украины Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ведь участие в боевых действиях не входит в зону ответственности организации.

Он утверждает, что Казахстан уважает территориальную целостность стран, а также их суверенное равенство и мирное существование, как об этом говорится в международном праве и уставе ООН.

Представитель внешнеполитического ведомства Казахстана пояснил, что зоной ответственности ОДКБ является территория стран-членов организации. Таким образом, безопасность обеспечивается только на этих землях.

«Следовательно, вопрос об участии ОДКБ в российско-украинском конфликте в повестке не стоит».

Ранее стало известно о том, как Кадыров вместе с Пригожиным своими заявлениями о Лимане навредили Путину.