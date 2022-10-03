Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в социальной сети «Фейсбук», в Кремле было принято решение о пополнении подразделений, понесших большие потери на фронте, представителями так называемых «силовых структур» временно оккупированных районов Донецкой области.

Кроме того, в сообщении отмечается, что обеспечение административно-полицейского режима на территории Донецкой области, временно захваченной россиянами, будет осуществляться подразделениями ФСБ Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, на какие меры пошла Россия, чтобы через границу с Казахстаном из страны не бежали россияне, подлежащие мобилизации.