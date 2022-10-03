Запись разговора российского захватчика опубликовали в Telegram-канале ГУР МОУ, информирует «НБН». «Освободитель» узнал, что у него на родине проводят мобилизацию и военкоматы требуют явиться всем мужчинам, несмотря на их возраст или состояние здоровья.

Девушка рассказала, что половина новобранцев будет на «зачистке», а половину отправят в Украину для участия в «спецоперации». Россиянка сообщила, что повестку получил ее знакомый, который не служил в армии.

Захватчик удивился таким новостям и даже не поверил словам собеседницы, на что девушка его заверила, что нет никакой частичной мобилизации, поскольку забирают всех под ряд и даже дедушек, возрастом 60-65 лет. Также она добавила, что половина жителей Бурятии сбежала.

Отметим, что проблемы с мобилизацией признал и сам президент-агрессор Владимир Путин. В Министерстве обороны Великобритании указали на заявление диктатора, которое свидетельствует об этом.