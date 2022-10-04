В отчете аналитики ISW сообщили, что Путин заменил командующего Западного военного округа Александра Журавлева, назначив на эту должность генерала-лейтенанта Романа Бердникова, информирует «НБН».

В Институте изучения войны отметили, что подразделения ЗВО несколько последних месяцев действовали на Харьковщине, однако без четко определенного командующего. Некоторое время Журавлева не было видно и вскоре президент-агрессор осуществил кадровые перестановки.

Эксперты предполагают, что кремлевский диктатор осуществил замену командования в попытке перенаправить гнев из-за провала в Харьковской области и потери Лимана на новое лицо. Не исключено, что Путин попробует переложить грядущее поражение на Харьковщине и, возможно, на Луганщине на нового командующего ЗВО.

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали, какими заявлениями о провале российских войск в Украине Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин навредили главе Кремля.