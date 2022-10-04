Как информирует «НБН», об этом стало известно из сообщения СNN, которое ссылалось на неназванного представителя Белого дома.

Известно, что между лидерами двух государств, четвертого октября, состоялся телефонный разговор. В настоящее время никакие детали о разговоре двух президентов не сообщаются.

Стоит отметить, что с самого начала военного вторжения страны-агрессора Российско Федерации на территорию Украины, Соединенные Штаты Америки систематически поддерживают нашу страну, как оружием, так и финансами.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки сообщили, что существует реальная угроза, что Российская Федерация может ударить по одной из стран Европейского Союза. В частности, речь шла о Польше. Американский сенатор Марко Рубио предположил, что войска Путина могут атаковать польские аэропорты.