Руководитель программ Центра глобалистики Павел Локийчук, говоря о российских мобилизованных, призвал не пренебрегать такой тактикой оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

По его словам, захватчики на первом этапе заткнут новобранцами дыры на фронте, а далее начнут из призывников формировать новые подразделения для наступательных операций.

Локийчук добавил, что иногда количество где-то может превосходить качество, поэтому не стоит недооценивать врага. Эксперт считает, что наиболее опасным периодом станет конец зимы – начало весны.

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко не исключает, что РФ может использовать мобилизованных для наступления на Киев с севера или на Волынь.

Военный отметил, что даже если новобранцы будут плохо подготовлены, через месяц боевых действий, те, кто из них выживут, многому научатся и станут силой, с которой нужно будет бороться.

Отметим, что мобилизация в Российской Федерации проходит с множеством проблем. Кремлевский диктатор Владимир Путин внезапно быстро признал, что призыв в ВС РФ идет не так, как он планировал.