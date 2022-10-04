Министр обороны рассказал, что с 21 сентября в рамках так называемой частичной мобилизации в РФ в армию призвали более 200 000 граждан. При этом Шойгу не стал уточнять, на сколько больше, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «ТАСС».

Соратник Путина отметил, что новобранцев продолжают обучать якобы на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. Он добавил, что после их отправят в зону «спецоперации» вместе с задействованными войсками.

Отметим, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как проходит мобилизация россиян. Страна-агрессор не может обеспечить минимальные условия для проживания и питания новобранцев. Большинству призывников не выдали военную форму, они вынуждены ночевать в холодных помещениях без спальных мест.