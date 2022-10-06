Как информирует «НБН» о последствиях удара рассказал в Телеграм секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В результате ракетных ударов были разрушены целые подъезды. Люди сейчас находятся под завалами. На местах, где произошли взрывы, активно работают спасатели. Информационные центры и больницы при школах пребывают в полной готовности, чтобы в случае необходимости принимать людей».

Кроме того Куртев обнародовал первые фотографии с места, куда попали российские ракеты.

Немного позже глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил:

«В Запорожье произошел террор и убийство мирных граждан. Войска Путина нанесли семь ракетных ударов по многоэтажным жилым домам. Количество жертв уточняется. Сейчас под завалами остаются люди. На местах работают спасатели».

Ранее мы уже писали о том, что рашисты обстреляли колонну гражданского транспорта в Запорожье.