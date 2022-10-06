Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», на брифинге от шестого октября Гуменюк отметила, что мобилизованных после 20-х чисел сентября россиян уже начали использовать на юге Украинского государства как пушечное мясо.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Действительно, уже существуют факты появления на нашем участке «свежих мобилизованных». Но по качеству они вовсе не свежие». Они плохо подготовлены. По всей видимости они просто выполняют роль пушечного мяса».

В э же время Наталья Гуменюк добавила, что враг использует воздушно-десантные войска, и их немало. Именно на них враг полагается в качестве основного личного состава.

Согласно ее словам, в южной части Украины захватчики Путина зажаты между подразделениями ВСУ и правым берегом реки Днепр.

«Если их возможности перебраться на другой берег будут критически нарушены, то это будет котел», — подытожила Наталья Гуменюк.

Ранее Гуменюк озвучила причину обстрела дамбы в Кривом Роге.