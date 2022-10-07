В ходе проверки брошенных позиций «освободителей» выяснилось, что российские военнослужащие «делили стол и сон со свиньями». Захватчики обустроились в свинарнике и жили вместе с парнокопытными, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт СБУ.

«Собаки Путина – в жизни настоящие свиньи», — прокомментировали в СБУ шок-контент из Херсонской области.

На видео запечатлели «российскую классику»: среди грязи и вони –разбросанные вещи, мусор и одежда. В свинарнике также были найдены стиральные машинки, которые «освободители», по всей видимости, вынесли из домов украинцев.

Напомним, что ранее соцсети впечатлил Тарас Березовец, который показал интересную находку в блиндаже путинских военнослужащих. Он показал фотографию пикантной книги, которую в свободное время читали захватчики.