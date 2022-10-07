Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал парламентарий Ярослав Железняк.

Согласно принятому документу, украинки, которые имеют родственную военно-учетной специальности профессию или специальность, которая была определена в перечне, согласованном Министерством обороны Украинского государства, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, помимо указанных в первом абзаце этой части, будут браться на военный учет исключительно исходя из их желания.

Однако при этом в законе оставили норму относительно обязательного взятия на военный учет медицинских работников.

Дословно из обнародованного нардепом сообщения:

«Пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья женщины, а также которым позволяет их возраст и если они закончили учреждения профессионального, профессионального высшего или высшего образования, а также получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных».

Ранее адвокат рассказал, должны ли на военный учет становиться студентки.