На Facebook-странице ОК «Север» появилось обращение к жителям Черниговщины. На фоне сообщений об угрозе с территории Беларуси, военные заявили, что ситуация в области полностью конролируемая, нет прорыва границ или наступательных действий, информирует «НБН».

В Оперативном командовании подчеркнули, что также без изменений ситуация в приграничных регионах, которую контролируют Госпогранслужба, Вооруженные силы и Нацгвардия Украины.

Напомним, что ранее высказался о прорыве границы и наступлении с территории РБ руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Чиновник заявил, что такого рода сообщения – фейки, призвав граждан и жителей области не разводить панику по этому поводу.