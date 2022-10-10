Как сообщает Telegram-канал «Информационное сопротивление», российским мобилизованным приходится искать различные способы лечения из-за острой нехватки медицинских препаратов, информирует «НБН».

Один из новобранцев армии Путина пожаловался жене, что у него началась стрептодермия. По его словам, дермалогическое заболевание возникло у него в тех же местах, как и во время срочной службы, когда он не мылся четыре месяца. В свою очередь жена посоветовала ему справить нужду на гноящиеся раны. Российскому военному ничего не осталось, как лечиться мочой.

Также он рассказал, что у него есть один антибиотик с истекшим сроком годности. Однако оккупант не спешит использовать просроченное лекарство, оставляя его для критического момента.

Захватчик пожаловался и на то, что очень сильно опухают ноги, поэтому ему придется разрезать обувь. Жена порекомендовала посыпать раны «пенициллином», на что «освободитель» сообщил ей, что медикаментов у них нет, где-то видел «лидокаин».

Мобилизованный добавил, что другие военные не будут делиться с ним препаратами, даже если у них остались какие-то лекарства, поскольку сейчас каждый сам за себя.

Напомним, что советник главы ОПУ Алексей Арестович обратил внимание на внешний вид военнопленных россиян с Херсонщины. Он рассказал, с каким проблемами столкнулись «элитные» бойцы армии Путина в этом регионе.