В эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» Маломуж рассказал, что в Сирии главным методом генерала армии страны-агрессора были ковровые бомбардировки, информирует «НБН».

Экс-глава Службы внешней разведки Украины объяснил, что эта тактика предполагает обстрелы территории в шахматном порядке, когда каждый квадратный метр накрывают кассетными бомбами или осколками.

По словам украинского генерала, в таком случае фактически нет перспективы выжить, за исключением каких-либо мощных подземных бетонных блиндажей или укреплений. После таких обстрелов все разрушается и превращается в пепел, в результате на месте бомбардировки остается выжженое поле.

При этом Маломуж убежден, что тактика Суровикина в нашей стране не сработает, поскольку у нас другая ситуация и мощные вооруженные силы. По его словам, глава Кремля и генералы ВС РФ осознали, что они фактически проигрывают войну и даже если они задействуют большие силы, множество жертв будет не только со стороны Украины и победить они все равно не смогут.

Ранее британская разведка рассказала, сможет ли Суровикин достичь целей «СВО» в Украине, поставленных Кремлем.