В своем Telegram-канале Гайдай сообщил, что российские захватчики во временно оккупированной Кременной выключили свет ради своей безопасности, информирует «НБН».

Вместе со светом в городе пропала связь, и местные жители оказались полностью изолированы от внешнего мира. Как отметил глава Луганской ОВА, Кременная практически пустая, все люди в подвалах и погребах.

«Даже без света понимают приближение ВСУ», — отметил чиновник.

Также Гайдай рассказал, что на одном из учебных полигонов восточного военного округа мобилизованные путинской армии устроили бунт. Новобранцы недовольны низким уровнем обеспечения, ненадлежащим питанием и отсутствием соблюдения санитарных норм. В связи с этим более 100 призывников отказываются выполнять любые приказы и покидать казарму.

Напомним, что в начале октября Гайдай сообщил о том, что армия Украины начала освобождать Луганскую область от российских захватчиков.