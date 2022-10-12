Как информирует «НБН», о ситуации в регионе во время брифинга в медиацентре «Украина-Укринформ», который состоялся 12 октября, рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Согласно его словам, оккупационные силы практически в полной мере перекрыли выезд украинцев из оккупированной территории Запорожской области. Это произошло после того, как в России объявили о «присоединении» к РФ этой части украинской земли.

Дословно из заявления Старуха:

«На протяжении минувших суток с оккупированной части Запорожской области выехали порядка шести десятков человек. Для сравнения, в минувшем месяце было по 1500 человек, которые выезжали с тех территорий, так как там весьма тяжело жить. У них нет ни газа, и электричество под вопросом. Также там ограничена медицинская помощь».

Напомним, ранее мы уже писали о ракетных ударах РФ по Запорожью.