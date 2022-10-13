В эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра ОК «Юг» сообщила, у ВСУ есть информация о том, что на юге Украины путинские военные, большая часть из которых была призвана в ВС РФ в рамках «частичной» мобилизации, обсуждают возможность сдаться в плен, информирует «НБН».

Гуменюк рассказала, что в подразделениях оккупантов проходят «совещания» с обсуждением перспективы перехода в обменный фонд Украины.

Она объяснила, что российские новобранцы, из которых сформировали эти подразделения, не готовы физически и морально отправиться на первую линию фронта без должной подготовки и обеспечения. Поэтому мобилизованные ищут способы выживания, в частности, думают над тем, чтобы сдаться в плен.

Напомним, что Гуменюк объяснила, почему путинские войска бьют по украинской инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе.