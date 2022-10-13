В эфире национального телемарафона Гуменюк рассказала, что российские оккупанты бьют по инфраструктурным объектам иранскими БПЛА, поскольку эти дроны малоэффективны для атак военных позиций, информирует «НБН».

По ее словам, иранские беспилотники срабатывают как спички, их удар похож на попадание молнии. Shahed-136 поджигают объекты и выводят их из строя пожаром, а не взрывом. Поэтому дроны-камикадзе не эффективно использовать по местам скопления людей и военным позициям.

Как сообщалось, аналитики американского Института изучения войны рассказали, смогут ли российские оккупанты изменить ход войны, применяя против Украины иранские БПЛА.