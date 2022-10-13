Видео допроса мобилизованных РФ опубликован в Telegram-канале «Украина 365». Захватчики рассказали, что их взяли в плен на участке фронта в районе Сватово, где армия Украины ведет контрнаступление, информирует «НБН».

По словам новобранцев путинских войск, им выдали автоматы, не поставили никаких задач, после чего выбросили на передовую в чистом поле, оставив без еды и воды под минометными обстрелами.

Оккупанты пожаловались, что они находились в полуразрушенных окопах без блиндажей, три раза в день они подвергались бомбежкам. На третьи сутки пошел ливень и их в окопах затопило по пояс. В результате мобилизованные решили бросить свои позиции.

Один из пленных рассказал, что он с товарищем ушли позже остальных и выдвинулись в сторону, откуда прибыли. В результате россияне нарвались на украинский блокпост, где их взяли в плен.

Отметим, что российское командование не беспокоится об обеспечении своих подчиненных. Это подтверждают случаи на Донбассе, когда голодные «освободители» самостоятельно добывали себе еду, обменивая деревенные ящики от оружия на продукты у местных жителей.