Как информирует «НБН», об этом президент Украины сообщил в Телеграм.

В сообщении Владимир Зеленский отметил:

«Мы говорили о ситуации на фронте. Также была затронута тема нужд нашей страны, и дальнейшая евроатлантическая интеграция».

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины высказал слова благодарности президенту Литвы за его поздравление с Днем защитников и защитниц нашей страны.

Ранее мы уже писали о том, как Владимир Александрович Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц.