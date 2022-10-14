Как информирует «НБН», об этом президент Украины сообщил в Телеграм.
В сообщении Владимир Зеленский отметил:
«Мы говорили о ситуации на фронте. Также была затронута тема нужд нашей страны, и дальнейшая евроатлантическая интеграция».
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины высказал слова благодарности президенту Литвы за его поздравление с Днем защитников и защитниц нашей страны.
Ранее мы уже писали о том, как Владимир Александрович Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц.
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