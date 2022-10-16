Как информирует «НБН», в частности об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА «Новости».

В частности, кремлевская пропаганда сообщает, что здание «горадминистрациии» Донецка было повреждено из-за «обстрела со стороны Вооруженных сил Украины».

В свою очередь пользователи социальных сетей пишут, что в результате прилетов сгорели три транспортных средства, а стекла окон здания «администрации» были выбиты.

Оккупационные силы утверждают, что одна их ракет американской системы «Хаймарс» попала прямо в здание «горадминистрации» Донецка. В результате помещение было сильно повреждено – обрушился потолок, а также выбиты окна.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что вчера утром российско-оккупационные силы нанесли ракетный удар по Киевской области.