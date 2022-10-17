ConcordBank не только активно продолжает работать, поддерживая экономику страны, но и значительно увеличил масштабы своей благотворительной деятельности. Вместе с другими инициативами, входящими в Concord Fintech Solutions, за последние 6 месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину было передано 62 млн гривен.

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Львиная доля из этих средств была направлена ConcordBank на ВСУ, оператором помощи выступила Биржи Благотворительности «ДоброДій». Кроме того, банк регулярно перечисляет средства на другие благотворительные фонда и на специальный счет Национального Банка Украины для поддержки ВСУ.

Как говорит Елена Соседка, соосновательница Биржи Благотворительности «ДоброДій», сегодня бизнес должен делать всё, что от него зависит, чтобы поддерживать ВСУ. В условиях военного времени обязанность каждого украинца – помогать армии отвоевать наши земли. Только объединяясь мы становимся непобедимыми.

24 февраля 2022 года наш мир полностью изменился. И, если до этого военные действия касались отдельных территорий страны, сегодня наша безопасность под угрозой, в каком бы регионе мы ни проживали. И важно не расклеиться, а наоборот – объединить все силы на поддержку ВСУ и страны.

Именно с этой целью Конкорд Банк направил 62 млн гривен в различные благотворительные фонды, которые занимаются закупкой всего необходимого для наших воинов. Помогая военным в зоне боевых действий, мы спасаем жизни и становимся еще на один шаг ближе к победе.

Биржа Благотворительности «ДоброДій»: история создания

Биржа Благотворительности «ДоброДій» была создана 8 лет назад. Ее основательницами стали сестры Юлия Соседка и Елена Соседка. Изначально работа организации была направлена на помощь тяжелобольным детям, а также создание и развитие социальных и культурных проектов. Всего за время работы удалось организовать более 1,5 тыс. таких проектов.

Биржа является частью Concord Fintech Solutions – открытой финтех-экосистемы, которая стала первой в своем роде на территории Украины. Сюда же входит и ConcordBank.

За последние полгода Биржа Благотворительности «ДоброДій» работает главным образом на поддержку ВСУ. Средства, которые были собраны ConcordBank, направили на покупку экипировки, аптечек, беспилотников, тепловизоров и т.д. Организация и в дальнейшем планирует помогать ВСУ и каждым своим действием поддерживать страну.

С момента своего существования Биржа Благотворительности «ДоброДій» завоевала множество наград, стала одной из трех самых крупных организаций в сфере благотворительности и была отмечена многочисленными дипломами.

Помощь ВСУ и поддержка экономики страны – основные приоритеты Конкорд Банк. 50% от всего своего дохода финансовая организация перечисляет на поддержку ВСУ. Кроме того, Concord Fintech Solutions и ConcordBank в частности занимаются разоблачением мошеннических схем и развенчанием клеветы, которая дискредитирует работу организации «ДоброДій» и всей волонтерской деятельности в целом.