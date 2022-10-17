Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном фондов «Вернись живым» в социальной сети Facebook.

Дословно из опубликованного сообщения:

«Вместе с Главным управлением разведки МОУ мы запускаем новый проект. Данная инициатива уже вышла в части социальных сетей Фонда под пилотным названием «Хлопок в Москве», связанная с работой на дальние расстояния».

Кроме того отмечается, что «Вернись живым» проводит работу над этим проектом уже практически два месяца. А на днях фонд и вовсе финально его законтрактовал.

Подробную информацию относительно проекта, а также его стоимости, обещают обнародовать немного позже.

Напомним, ранее в ГУР МОУ ответили ФСБ на обвинение в том, что к взрыву на Керченском мосту причастен глава разведки Украины Кирилл Буданов.