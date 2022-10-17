Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что инструктор и трое мобилизованных военных в приграничной зоне Валуйского района вышли для проведения аэроразведки в направлении Купянска на Харьковщине, информирует «НБН».

С дроном, который не успел покинуть воздушное пространство страны-агрессора, операторы потеряли связь – БПЛА улетел куда-то в район поселка Уразово Белгородской области, в 10 километрах от украинской границы. Оккупанты сели в автомобиль и отправились на поиски пропавшей «птички».

В результате, машина подорвалась на мине, поскольку начальство не предупредило военных о заминировании приграничных территорий. Двое захватчиков погибли, двое получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Валуйки.

Напомним, что стало известно, как российские «заградительные отряды» препятствуют побегу путинских солдат с поля боя. СБУ опубликовала разговор оккупанта, который признался, что захватчики расстреливают своих.