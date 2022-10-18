Как информирует «НБН» со ссылкой на законопроект №8109, за принятие данного документа свои голоса отдали 318 народных избранников.

Как известно, данным документом дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе» новой статьей, которая определяет, что если в стране действует военное положение, то никакой призыв на срочную военную службу проводиться не может.

В это же время проектом закона предусматривается, что во время действия в Украине военного положения, создаются призывные комиссии, которые рассматривают два вопроса. Один из них – это организация медосмотра граждан, которые стоят на учете призывников, а также достигли 27-летнего возраста, исключение их из учета военнообязанных, или взятия на такой учет. Второй вопрос, который рассматривает вышеуказанная комиссия – это направление призывников, которые имеют стремление поступить в высшие военные заведения или же военные учебные подразделения высшего образования, чтобы пройти испытания и сдать вступительные экзамены, или же принятия решения относительно отказа в данных направлениях.

Напомним, ранее мы уже сообщали о мобилизации в России. В частности, в нашем материале вы можете прочитать, что пообещали власти РФ семьям мобилизованных в Якутии.