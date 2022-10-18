В интервью медиаплатформе «Мы – Украина» заместитель Алексея Резникова подтвердила, что у Российской Федерации в арсенале еще есть ракеты, которыми она может атаковать нашу страну, информирует «НБН».

По словам Маляр, у армии государства-оккупанта есть в запасе высокоточные ракеты, которых осталось меньше, и другие снаряды для обстрелов нашей страны.

Замминистра обороны призвала не забывать, что Россия готовилась к войне 30 лет и очень грустно от того факта, что при разной власти из Украины ракеты перемещались в РФ, которыми захватчики сейчас атакуют наши города.

Представитель Минобороны заявила, что это серьезный вопрос безопасности Украины, поэтому нужно выяснить, как так получилось, что соседняя агрессивная страна получила наше оружие.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько высокоточных ракет в запасе у путинских войск и какие другие виды снарядов остаются в их арсенале.