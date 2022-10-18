Как информирует «НБН», об этом заявил президент Украинского государства Владимир Александрович Зеленский на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Дословно из сообщения украинского лидера:
«Начиная с десятого октября тридцать процентов украинских электростанций были разрушены. Это привело к массовым отключениям электричества на территории всей страны».
Напоследок гарант Конституции Украины добавил, что для переговоров с путинским режимом места уже не осталось.
Напомним, ранее сегодня мы уже писали о ракетном ударе по городу Днепр.
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