Во вторник, 18 октября, Суровикин анонсировал «эвакуацию» жителей правого берега Херсонщины на левый и заявил, что в отношении региона могут быть приняты непростые решения, информирует «НБН».

Россияне восприняли слова командующего «спецоперацией» как подготовку оккупационной армии к «жесту доброй воли», а украинцы еще больше поверили в скорое освобождение Херсона от захватчиков.

В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина Арестович отметил, что за большой радостью грядет опасность. По его мнению, Суровикин повторит трюк с уходом оккупантов из-под Киева, Сум и Чернигова, после чего эти войска могут бросить на новое направление.

Советник главы ОПУ отметил, что после бегства захватчиков с Херсонщины, эти подразделения появятся на Киевском, Запорожском или Донецком направлении, в зависимости от политических задач Кремля.

Арестович объяснил, что, если Москве важнее Донетчина, оккупантов кинут под Бахмут, если столица – по Киев, либо группировки поделят и отправят воевать на два направления.

«Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха», — заверил представитель Офиса Зеленского, поскольку с освобождением Херсона начнутся проблемы на других участках фронта.

Напомним, что коллаборанты Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов сообщили об «организованном перемещении» жителей четырех районов Херсонщины.