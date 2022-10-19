Руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале прокомментировал намерение оккупантов «эвакуировать» местных жителей с нескольких районов региона, информирует «НБН».

Чиновник призвал херсонцев игнорировать все, что говорят или требуют российские захватчики. По словам Янушевича, «освободители» намерены взять украинцев в заложники и прикрываться ими, как «живым щитом».

Глава Херсонской ОВА напомнил, что украинские защитники не уничтожают наши населенные пункты, а атакуют только путинские войска, их технику, штабы, склады и логистические пути. В то же время россияне беспощадно наносят удары по гражданским объектам, где нет военных.

«Будет так, как решат ВСУ», — заверил Янушевич, отметив, что армия Украины разрушит все вражеские планы.

Напомним, что коллаборанты Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов сообщили о намерении «организованно переместить» жителей из четырех правобережных районов Херсонщины. Гражданское население могут вывезти на левый берег Днепра либо на территорию страны-оккупанта.