В утренней сводке 19 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские захватчики не получают обещанные деньги за участие в войне против Украины, информирует «НБН».

В пресс-службе отмечают, что страна-агрессор задерживает выплаты денежных надбавок оккупантам, которые воюют в Украине. Кроме того, выплаты не получают не только путинские военные, но и родственники множества ликвидированных в Украине «освободителей». Семьям погибших захватчиков Россия не выплачивает компенсации.

Отметим, что страна-агрессор обещает хорошее финансовое поощрение за участие в боевых действиях в Украине. Деньги предлагают и российским заключенным, которых вербует на войну ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.

СБУ опубликовала кадры допроса российского военнопленного, который рассказал, как командование армии Путина использует заключенных на передовой. Также захватчик рассказал, как олигарх Евгений Пригожин лично заманивал преступников на войну.