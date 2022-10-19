В утренней сводке 19 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские захватчики не получают обещанные деньги за участие в войне против Украины, информирует «НБН».
В пресс-службе отмечают, что страна-агрессор задерживает выплаты денежных надбавок оккупантам, которые воюют в Украине. Кроме того, выплаты не получают не только путинские военные, но и родственники множества ликвидированных в Украине «освободителей». Семьям погибших захватчиков Россия не выплачивает компенсации.
Отметим, что страна-агрессор обещает хорошее финансовое поощрение за участие в боевых действиях в Украине. Деньги предлагают и российским заключенным, которых вербует на войну ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.
СБУ опубликовала кадры допроса российского военнопленного, который рассказал, как командование армии Путина использует заключенных на передовой. Также захватчик рассказал, как олигарх Евгений Пригожин лично заманивал преступников на войну.
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