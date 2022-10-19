Как информирует «НБН», в Телеграм глава ОВА отметил следующее:

«Они начали активно рассылать сообщения следующего характера: «эвакуируйтесь, украинская армия будет наносить удары по Херсону». Прекрасно уже зная тактику русских, а также то, что они в районе Чаплынки начали копать укрепления, предназначенные под ствольную артиллерию, чтобы бить по оккупированному ими же городу, у меня сложилось впечатление, что войска Путина готовятся наносить удары по Херсону. К большому сожалению».

При этом Виталий Ким добавил, что захватчики включают массовое ИПСО. Также глава Николаевской областной военной администрации обратился к украинцам с призывом не верить в пропагандистские сообщения российских оккупантов.

Напоследок чиновник подчеркнул, что работа украинских защитников сейчас осуществляется по всем направлениям. Бойцы ВСУ – просто красавцы.

«Мы смотрим за тем, как наши воины дают российским оккупантам под зад», — подытожил глава Николаевской ОВА.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации рассказал о ситуации в областном центре.