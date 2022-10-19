Как информирует «НБН», в сообщении Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского областного совета говорится, что в результате обстрела автомобилей «скорой» пострадали сотрудники ГСЧС.

Также в сообщении отмечается:

«Вражеские силы продолжают терроризировать гражданское население освобожденных от захватчиков территорий Украины в Харьковской области ракетными обстрелами. Сегодня из-за обстрела со стороны российских войск территории Двуречанского района были изуродованы три спецавтомобиля ЭМД. Сами сотрудники структурного подразделения Центра не получили травм. Но пострадали представители ГСЧС».

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что оккупанты, по всей вероятности, готовятся нанести удары по городу Херсону, который они же и оккупировали.