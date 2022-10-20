Кадры допроса «вагнеровца» опубликовал Telegram-канал «Украина 365». Захватчик сообщил, что его зовут Сергей и до отправки на войну он отбывал наказание в колонии строго режима в Рязани, где в августе его завербовали для участия в «спецоперации», информирует «НБН».

По словам бывшего заключенного, ему и другим преступникам обещали, что они будут на подхвате у штурмовых групп, будут подносить снаряды и тому подобное. Однако после «мобилизации» их сразу бросили на передовую.

Оккупант рассказал, что в его взводе из 24 солдат воевали не только россияне, но и представители Таджикистана, Узбекистана, Дагестана, которые между собой практически не общались. В результате боевых действий выжило лишь 6 человек и захватчик решил сдаться в плен, чтобы выжить.

Россиянин сообщил, что за 1,5 месяца участия в «СВО» он не получал финансовое вознаграждение. Кроме того, им запрещали сдаваться в плен, рассказывать кто они и откуда. Также каждому «мобилизованному» выдали по гранате, чтобы они могли себя подорвать, если ВСУ смогут их захватить.

Ранее СБУ показала кадры допроса с российским военнопленным. Захватчик, которого в тюрьме завербовал на войну Евгений Пригожин, контролирующий ЧВК «Вагнер», рассказал, что олигарх обещал преступникам перед отправкой в Украину.