В интервью «ТСН» Жданов прокомментировал актуальный вопрос – готовы ли российские захватчики в Херсонской области сделать «жест доброй воли» и если вражеские войска будут отводить с правого берега Днепра, куда их перебросят, информирует «НБН».

По словам военного эксперта, если бы российские подразделения выходили с Херсонщины, есть два направления, куда их могут переместить – на восток Украины под Бахмут или на территорию Республики Беларусь, откуда может начаться повторное наступление на столицу.

Жданов отметил, что подразделения захватчиков могут вывести из Херсонской области, если ВСУ выбьют врага с правого берега, то есть остатки войск РФ перебросят на Киевское или Донецкое направления.

Для наступления на столицу армии Путина понадобится перегруппировка, которую они могут провести на белорусской территории за счет мобилизованных для возобновления боеспособности. Эксперт рассматривает этот вариант и исключает переброску подразделений ВС РФ на другое направление сразу после побега с Херсонщины.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович отреагировал на высказывание командующего «спецоперацией» РФ Сергея Суровикина относительно непростых решений по Херсону. Представитель Офиса Зеленского объяснил, какие проблемы Украине создаст вывод российских подразделений из Херсонской области.