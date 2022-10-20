Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», согласно словам заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова, которые он озвучил во время брифинга, 20 октября, самой приоритетной для российских оккупантов задачей является остановить контрнаступление украинской армии в Херсонской области.

Дословно из заявления Громова:

«Информация, которая нам поступает от разведки, говорит о том, что в самой ближайшей перспективе задачей номер один для ВС России было определено удержать фронт и остановить наступление украинских защитников в Херсонской области».

Согласно словам представителя Генштаба ВСУ, данную задачу вражеские силы планируют решить, в первую очередь, за счет первой волны частичной мобилизации, а также путем увеличения количества группировок захватчиков на правобережье реки Днепр.

Громов добавил, что по состоянию на сегодняшний день для сдерживания продвижения украинских войск в Южно-бугском операционном районе враг скопил около сорока пяти батальонных тактических групп. Они должны ускорить фортификационное оборудование оборонительных рубежей. Кроме того, захватнические силы на протяжении всего времени пытаются восстановить переправы через реку Днепр. Им это нужно для обеспечения поддержки своих войск.

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