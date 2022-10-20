В эфире национального телемарафона помощник командующего ОС ВСУ сообщил, что сейчас вероятность повторного вторжения армии страны-агрессора с белорусской территории очень низкая, однако ее исключить полностью нельзя, информирует «НБН».

По словам Силкина, до конца года Российская Федерация не сможет накопить достаточно ресурсов для повторного наступления, однако вероятность повторного нападения путинских войск на Украину из РБ может существенно возрасти весной.

Представитель командования Объединенных сил напомнил, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко и страна-оккупант участвуют в общей военной операции, где РБ предоставляет свое воздушное пространство, средства и боеприпасы, кроме того, значительная часть ВС Беларуси сосредоточена в приграничных областях.

Также российские захватчики регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области из РСЗО и артиллерии, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и не допустить переброску подразделений ВСУ из этих регионов в Херсонскую и Донецкую области.

Ранее вероятность повторного наступления армии России с белорусской территории оценили аналитики американского Института изучения войны. Эксперты обратили внимание на данные украинской разведки.