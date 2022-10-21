На своей Facebook-странице Гайдай прокомментировал ход деоккупации Луганской области. По словам главы ОВА, самая горячая точка региона – направление Сватового, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что именно в районе этого города происходят ожесточенные сражения и российские захватчики плотно обстреливают освобожденные ВСУ села.

Кроме того, путинские военные массово «освобождают» жителей региона от жилья. Оккупанты отбирают у украинцев их квартиры и дома. Сначала россияне выгнали людей из их домов в селах вдоль линии фронта на направлениях Кременная-Сватово, теперь взялись за жителей городов.

В «освобожденные» квартиры в Северодонецке и Рубежном захватчики заселяются сами или отдают их другим людям. Наводят оккупантов на жилье патриотов Украины коллаборанты.

Напомним, что 5 октября Гайдай объявил о начале деоккупации Луганской области. Руководитель ОВА рассказал, что предпринимают путинские военные на фоне успехов ВСУ.