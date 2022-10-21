В британской разведке отмечают, что формирование таких вооруженных сил, о которых заявляют в Москве и в Минске, маловероятно, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

На прошлой неделе нелегитимный президент Александр Лукашенко сообщил, что армия будет сформирована из 70 000 белорусских и из 15 000 российских военнослужащих.

После власти РБ опубликовали кадры, якобы демонстрирующие прибытие войск Российской Федерации в их страну. В разведке Соединенного Королевства считают, что Москва не перебрасывала значительное количество своих подразделений на белорусскую территорию, поскольку путинские вооруженные силы сосредоточены в Украине.

В отчете отмечается, что ВС Республики Беларусь, вероятно, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных боевых операций.

Напомним, что совместное развертывание войск РБ и РФ прокомментировали в американском Институте изучения войны. Аналитики оценили риск наступления на Украину с севера.