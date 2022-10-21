Как информирует «НБН» со ссылкой на херсонське видання «Мост», вечером 20 октября Антоновский Мост в Херсоне, а также построенная оккупационными силами переправа подверглись удару.

В сообщении, в частности, говорится, что удар был нанесен приблизительно в двадцать три часа, когда там, по всей видимости, двигалась техника российских захватчиков. Это произошло в то время, когда уже действовал комендантский час. Как следствие, мирного населения в местах, где произошли удары, быть не могло.

В свою очередь местное население говорит, что было слышно шесть взрывов.

Напомним, ранее Алексей Арестович озвучил два сценария, как могут действовать российские захватчики на территории Херсонской области.