Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ISW.

Как сообщается, оккупанты начали выводить свои войска из западной части Херсонской области, и продолжат это делать на протяжении следующих нескольких недель. Однако если ВСУ решатся атаковать, тогда захватчики столкнутся с трудностями.

Более того, американские аналитики прогнозируют, что войска Путина, по всей вероятности, попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть собственный отход, не предоставив возможности войскам Украины преследовать себя вглубь Херсонской области.

В Институте предполагают, что оккупационные силы практически наверняка обвинят в подрыве дамбы Украину. Но сама Украина не имеет никакого интереса в том, чтобы подорвать дамбу, так как это может затопить порядка восьмидесяти городов нашей страны, вынудив сотни тысяч людей перемещаться. Это же нанесет ущерб электроснабжению Украины, которое и без того сейчас имеет множество проблем.

Помимо прочего, согласно заявлениям аналитиков, российский президент Путин создает все условия для того, чтобы его войска могли продолжать затяжную войну в Украине, а не переговоры или же выход их нее.

Напомним, ранее военный эксперт оценил вероятность повторного наступления России на Киев.