В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Південь», в ночное время субботы, 22 октября, в небе над Николаевской областью силы противовоздушной обороны сбили десять вражеских беспилотников Shahed-136.

Дословно из опубликованного сообщения на официальной странице в социальной сети Facebook:

«В ночное время с 21 на 22 октября, над Нниколаевской областью силы ПВО воздушного командования «Південь» сбили десять БПЛА-камикадзе иранского происхождения типа Shahed-136. Вместе к победе! Все будет Украина!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что американские эксперты из Института изучения войны (ISW) озвучили свое мнение, в котором не исключили, что российские захватчики готовятся подорвать Каховскую ГЭС, обвинив потом в этом Украину.