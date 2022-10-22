Как информирует «НБН», Служба безопасности Украины обнародовала очередной перехват разговора только что мобилизованных россиян со своими родственниками.

В ходе разговоров со своими родными недавно мобилизованные оккупанты призывают «достучаться» до Минобороны страны, или даже лично к Путину и донести, что в отношении них совершают противоправные действия, бросая их в бой на передовую, хотя они должны сидеть в обороне. Оккупанты жалуются, что защитники Украины превращают их в «груз-200» или же «трехсотых».

Согласно данным СБУ, россияне, чьи разговоры были обнародованы, сейчас «стоят» в Донецкой области. Мобилизованные весьма возмущаются, что их бросают в самое пекло без какой-либо подготовки.

Ранее перехват, в котором мобилизованные россияне высказывают мнение о Путине, обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.